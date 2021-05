“Amici 20”, Giulia Stabile rivela: “Prima non avevo neanche il coraggio” (Di sabato 15 maggio 2021) Giulia Stabile, ballerina di “Amici 20”, è stata ospite negli studi di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin. Giulia Stabile è stata ospite di “Verissimo” Prima della finale di “Amici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 15 maggio 2021), ballerina di “20”, è stata ospite negli studi di “Verissimo”, programma condotto da Silvia Toffanin.è stata ospite di “Verissimo”della finale di “… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Trashdeltrash2 : Ma come è già l'ultima esibizione di canto? Ceh allora la puntata finisce alle 23???? #Amici2020 #tommaleo #amici20… - six_182 : RT @TheNewLuca: QUANTO È IRRITANTE LA RISATA DI GIULIA DA 1 A INFINITO? ?????????? #amici #Amici20 - meneresto : RT @_asiaforever_: come immagino Giulia obbligata a concentrarsi sulla puntata di amici perché deve commentarla e quindi rimandare i festeg… - danstarprince : Spiegatemi, Giulia é in finalissima vero?! #amici #Amici2020 - ADVREXLOU : sperando che amici lo vinca giulia perché i cantanti mi fanno tutti cagare #amici20 -