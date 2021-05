Venezia-Dinamo Sassari oggi: orario, tv, programma, streaming gara-2 Playoff Serie A basket (Di venerdì 14 maggio 2021) oggi, venerdì 14 maggio, al “Taliercio” di Mestre andrà in scena il match tra Venezia e Dinamo Sassari, gara-2 dei quarti di finale Playoff della Serie A 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming. Tantissime emozioni nel primo episodio della Serie, giocato ieri e finito solamente all’overtime con il punteggio di 92-91 per l’Umana Reyer Venezia. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha vissuto una falsa partenza, visto che i sardi hanno chiuso avanti di dieci punti il primo quarto, ma ha saputo reagire nella parte centrale del match rimettendo il risultato in equilibrio. Due ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021), venerdì 14 maggio, al “Taliercio” di Mestre andrà in scena il match tra-2 dei quarti di finaledellaA 2020-2021 di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e. Tantissime emozioni nel primo episodio della, giocato ieri e finito solamente all’overtime con il punteggio di 92-91 per l’Umana Reyer. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha vissuto una falsa partenza, visto che i sardi hanno chiuso avanti di dieci punti il primo quarto, ma ha saputo reagire nella parte centrale del match rimettendo il risultato in equilibrio. Due ...

Advertising

dinamo_sassari : La gara1 è di Venezia dopo un finale incredibile. Finisce 92-91 all’overtime. Tra meno di 24 ore si torna in campo… - infoitsport : LIVE LBA - Playoff Gara 1: Reyer Venezia vs Dinamo Sassari, diretta testuale - infoitsport : LIVE – Venezia-Dinamo Sassari 92-91 FINALE, gara-1 Playoff Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : Dinamo sfortunata, Venezia vince di 1 all'overtime - zazoomblog : LIVE Venezia-Dinamo Sassari Serie A basket in DIRETTA: playoff in tempo reale - #Venezia-Dinamo #Sassari #Serie -