'Il fatto non sussiste': nessun processo a Catania per Salvini sul caso Gregoretti (Di venerdì 14 maggio 2021) Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. Lo ha deciso il Gup di Catania, Nunzio Sarpietro, a conclusione dell'udienza ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. Lo ha deciso il Gup di, Nunzio Sarpietro, a conclusione dell'udienza ...

matteosalvinimi : ??Catania, il giudice ha deciso: NO AL PROCESSO perché il fatto non sussiste! Grazie a chi mi ha sostenuto, vi vogli… - borghi_claudio : Ha fatto benissimo l'On.@ladyonorato a mettere al suo posto un intollerabile atteggiamento di scherno Se deve funzi… - tigella : Non c'è niente di complicato nella questione palestinese. Israele persegue, da decenni, un piano di pulizia etnica… - con_la_J : Come si esprimono le voci di corridoio sul caso #SalviniAProcesso? Eh niente, il fatto non sussiste, la #GREGORETTI…