Stupro ai colli albani | un ragazzo è stato violentato da due amici

(Di giovedì 13 maggio 2021) Come riporta Roma Today: I poliziotti hanno identificato i dueri, entrambi romani, di 32 e 25 anni. Lo scorso 4 di maggio dunque, al termine delle indagini, è stata notificata l'Ordinanza ...

...arrestato due ragazzi romani ritenuti responsabili dello. Lo scorso autunno il giovane, poco dopo le 5 di mattina, è stato soccorso dall'ambulanza e dalla Polizia di Stato in un bar di...... è stato soccorso dall'ambulanza e dalla Polizia di Stato in un bar diAlbani. Seppur molto ... un acido organico conosciuto anche come 'droga delle' - con due conoscenti, nell'appartamento ...La polizia di stato ha fermato e arrestato due giovani romani di 25 e 32 anni accusati di una vicenda accaduta lo scorso autunno. L’episodio riguarda un ragazzo drogato e violentato a cena da alcuni a ...La violenza è avvenuta lo scorso autunno. Il giovane era stato soccorso dall'ambulanza e dalla Polizia e aveva raccontato dello stupro. Ora sono stati individuati i responsabili ...