Mortal Kombat: la data di uscita in esclusiva su Sky è ufficiale (Di giovedì 13 maggio 2021) L'atteso action movie Mortal Kombat arriverà in esclusiva su Sky: ecco svelata la data di uscita ufficiale del film con Lewis Tan. L'atteso action movie Mortal Kombat, reboot della popolare saga ispirata al celebre videogame arriverà in esclusiva su Sky. Ecco svelata la data di uscita ufficiale: il 30 maggio. Dopo il successo ottenuto in patria, finalmente anche il pubblico italiano potrà godere della visione di Mortal Kombat. Negli Stati Uniti, Mortal Kombat è stato il maggior incasso al box office USA pandemico per un film col visto R. Mortal Kombat: Lewis Tan si è sentito male dopo ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) L'atteso action moviearriverà insu Sky: ecco svelata ladidel film con Lewis Tan. L'atteso action movie, reboot della popolare saga ispirata al celebre videogame arriverà insu Sky. Ecco svelata ladi: il 30 maggio. Dopo il successo ottenuto in patria, finalmente anche il pubblico italiano potrà godere della visione di. Negli Stati Uniti,è stato il maggior incasso al box office USA pandemico per un film col visto R.: Lewis Tan si è sentito male dopo ...

