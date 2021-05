Isola, i naufraghi ingannano il tempo con una coreografia (Video) (Di giovedì 13 maggio 2021) I naufraghi ballano la coreografia di “Karaoke” in acqua e si divertono prendendosi in giro sulla performance: “L’Isola dei pazzi”, commenta la Melillo All’Isola i naufraghi si danno alla coreografia di Karaoke: in attesa del responso del televoto, che sarà dato domani sera, venerdì 14 maggio, da Ilary Blasi durante la diretta con i naufraghi in Honduras, i naufraghi si danno alla danza improvvisando una coreografia. Un modo alternativo per passare il tempo, ma anche per scaricare attraverso la danza e il canto, il nervosismo accumulato. Li vediamo in armonia, ridere e scherzare. Così Emanuela, Roberto, Rosaria, Awed, Valentina e Angela si danno alla danza in acqua, ballando la coreografia al ritmo di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Iballano ladi “Karaoke” in acqua e si divertono prendendosi in giro sulla performance: “L’dei pazzi”, commenta la Melillo All’si danno alladi Karaoke: in attesa del responso del televoto, che sarà dato domani sera, venerdì 14 maggio, da Ilary Blasi durante la diretta con iin Honduras, isi danno alla danza improvvisando una. Un modo alternativo per passare il, ma anche per scaricare attraverso la danza e il canto, il nervosismo accumulato. Li vediamo in armonia, ridere e scherzare. Così Emanuela, Roberto, Rosaria, Awed, Valentina e Angela si danno alla danza in acqua, ballando laal ritmo di ...

