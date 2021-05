Google Stadia è ' viva e vegeta' nonostante l' addio di alcuni membri e la chiusura dello studio first-party

(Di giovedì 13 maggio 2021), il servizio di cloud gaming, ha visto molti sconvolgimenti nel 2021. Dalladel suoalla partenza di molti dirigenti, non è difficile pensare chesi stia preparando a chiudere il servizio in un dato momento. Ma, in barba a ciò che si dice,non getta ancora la spugna e secondo una nuova intervista,in realtà è "". Nate Ahearn, responsabile marketing per, ha parlato del futuro del servizio die ha rassicurato coloro che ancora nutrono speranza per il servizio. "Siamo sulla buona strada per il lancio di oltre 100 nuovi giochi sunel 2021 e continuiamo a ...

Advertising

Eurogamer_it : #GoogleStadia è 'viva e vegeta'. - AnGeL3DaRk3 : RT @tech_gamingit: Stadia sta morendo? Il commento di Google - tech_gamingit : Stadia sta morendo? Il commento di Google - oOShinobi777Oo : Stadia sta morendo? Il commento di Google - AzzieThreadbare : RT @Vitoiuvara: [TGG] Secondo Google, Stadia è viva e vegeta. Per dimostrarlo, le staccheranno un altro orecchio. -

Ultime Notizie dalla rete : Google Stadia

Tom's Hardware Italia

She Dreams Elsewhere di Studio Zevere sarà disponibile per PC, Max, Xbox One (anche come parte dell'abbonamento Xbox Game Pass), Nintendo Switch e. 3. SVOBODA 1945 LIBERATION Svoboda ...L'Ira dei Druidi debutta oggi (13 maggio) su PlayStation 4, PlayStation 5 , Xbox One, Series X - S , PC e. L'espansione può essere acquistata singolarmente dagli store online delle ...Google Stadia, il servizio di cloud gaming, ha visto molti sconvolgimenti nel 2021. Dalla chiusura del suo studio first party alla partenza di molti dirigenti, non è difficile pensare che Google si st ...C'è chi ritiene che Google Stadia sia vicina al fallimento e di conseguenza alla chiusura del progetto. Nate Ahean (Developer Marketing Lead) in un ...