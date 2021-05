Ufficiale, le 5 stagioni di Tutto in famiglia sbarcano su Disney+ (Di mercoledì 12 maggio 2021) I nati tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta avranno sicuramente sentito parlare di Tutto in famiglia, l’esilarante sitcom di Damon Wayans e Don Reo, trasmessa per la prima volta in Italia nel 2004 su Italia 1. Anzi no, più che sentirne parlare l’avranno seguita in televisione, visti anche gli ottimi ascolti tv fatti registrare all’epoca. Siamo però altrettanto sicuri che i giovanissimi di oggi non hanno mai avuto modo di conoscere il “poeta” Michael Kyle Jr. (meglio conosciuto come Junior) o la superba mossa di Franklin, oltre alle spassose liti coniugali tra Michael e Janet. Per questo motivo l’annuncio dell’arrivo di tutte e cinque le stagioni su Disney+ è una notizia che renderà felici non soltanto i nostalgici della serie ma anche tutti quelli che non hanno avuto ancora l’opportunità di ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 12 maggio 2021) I nati tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta avranno sicuramente sentito parlare diin, l’esilarante sitcom di Damon Wayans e Don Reo, trasmessa per la prima volta in Italia nel 2004 su Italia 1. Anzi no, più che sentirne parlare l’avranno seguita in televisione, visti anche gli ottimi ascolti tv fatti registrare all’epoca. Siamo però altrettanto sicuri che i giovanissimi di oggi non hanno mai avuto modo di conoscere il “poeta” Michael Kyle Jr. (meglio conosciuto come Junior) o la superba mossa di Franklin, oltre alle spassose liti coniugali tra Michael e Janet. Per questo motivo l’annuncio dell’arrivo di tutte e cinque lesuè una notizia che renderà felici non soltanto i nostalgici della serie ma anche tutti quelli che non hanno avuto ancora l’opportunità di ...

