Mirko Farci | morto a 19 anni per difendere la madre dalle coltellate dell’ex

Mirko Farci aveva solo 19 anni: è morto ieri a Tortolì in Sardegna colpito da una coltellata al cuore dall'ex compagno della mamma, che aveva fatto irruzione in casa per aggredirla. Lei è gravissima in ospedale. Chi conosceva Mirko lo descrive come un ragazzo gentile e sorridente, che voleva aprire una sua attività, come la pizzeria gestita dalla mamma, una delle più conosciute di Tortolì. Cosa è successo? Shaid Masih, 29 anni, originario del Pakistan, aveva avuto una relazione con la mamma di Mirko. Una storia finita a causa della gelosia e delle violenze che si traducevano in scenate e botte. Lei lo aveva denunciato per stalking.

