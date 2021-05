Lite passionale tra donne in via Salerno | ragazza trasportata al Fatebenefratelli

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ci sarebbero motivi passionali all’origine di unaavvenuta nel pomeriggio di oggi in via. Ad essere coinvolte sono state quattro. La dinamica avrebbe visto una donna di 40 anni aggredita da altre treper ‘riparare’ ad una questione d’amore. La quarantenne è stata ricoverata in codice giallo all’ospedalein seguito alle percosse subite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il movente del delitto potrebbe essere passionale, perché all'interno della struttura al momento si ... A quanto pare anche la fidanzata sarebbe rimasta ferita durante la violenta lite sfociata nell'...Benevento – Ci sarebbero motivi passionali all'origine di una lite avvenuta nel pomeriggio di oggi in via Salerno. Ad essere coinvolte sono state quattro donne. La dinamica avrebbe visto una donna di ...