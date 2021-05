Essere Roberto Gualtieri (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci vuole certo una bella pazienza, in questi giorni, a , per dirla con il titolo di “Essere John Malkovich”, film cult del 1999 in cui un burattinaio e una ragazza scoprono un tunnel che permette di entrare nella mente dell’attore. E certo si divertirebbe di più, Gualtieri, infine se non finalmente candidato pd a sindaco di Roma, con tanto di primarie in mezzo e dopo mesi di anticamera e anzi (quasi quasi) di panchina, ché Gualtieri, da ministro dell’Economia che era, non riconfermato da Mario Draghi ma datosi disponibile a correre per la città in cui nessuno pareva volersi candidare, si è visto sfumare davanti a giorni alterni, per poi vedersela ricomparire d’un tratto, la possibilità di correre davvero. E non dev’Essere stato piacevole sentirsi dire che sì, “grazie Roberto, ti siamo grati”, ma anche ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ci vuole certo una bella pazienza, in questi giorni, a , per dirla con il titolo di “John Malkovich”, film cult del 1999 in cui un burattinaio e una ragazza scoprono un tunnel che permette di entrare nella mente dell’attore. E certo si divertirebbe di più,, infine se non finalmente candidato pd a sindaco di Roma, con tanto di primarie in mezzo e dopo mesi di anticamera e anzi (quasi quasi) di panchina, ché, da ministro dell’Economia che era, non riconfermato da Mario Draghi ma datosi disponibile a correre per la città in cui nessuno pareva volersi candidare, si è visto sfumare davanti a giorni alterni, per poi vedersela ricomparire d’un tratto, la possibilità di correre davvero. E non dev’stato piacevole sentirsi dire che sì, “grazie, ti siamo grati”, ma anche ...

Quando Zingaretti ha deciso di candidarsi a sindaco di Roma gli hanno tolto la sedia La paura è che Letta non controlli affatto il partito e che crolli tutto se Roberto Gualtieri non ... dopo quello che è successo tra Pd e 5Stelle molto difficilmente le cose torneranno ad essere come ...

Essere Roberto Gualtieri Ex ministro, professore, eurodeputato con i galloni, dopo la non-riconferma di Draghi si era dato disponibile per la città. Ma si è visto mettere in pausa a giorni alterni, aspettando la decisione del ...

