Uomini e donne anticipazioni: per Aldo GEMMA è solo un’amica (Di martedì 11 maggio 2021) Nelle prossime puntate di Uomini e donne GEMMA inizierà a provare per Aldo qualcosa di più che una semplice amicizia. La donna infatti, dopo aver inizialmente rifiutato la corte del cavaliere, comincerà a guardarlo con occhi diversi. Purtroppo per lei Aldo avrà iniziato una conoscenza con Isabella che, a quanto sembra, l’avrebbe allontanato dalla Galgani. Isabella però da parte sua non si dirà particolarmente interessata all’uomo, preferendo che lui si concentri sulla frequentazione con GEMMA, decisamente più interessata di lei. Leggi anche: Uomini e donne oggi, 10 maggio: Samantha e Alessio, inizio di un amore I due alla fine usciranno insieme, seppur la dama piemontese accuserà Aldo di essere stato troppo distaccato durante la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 11 maggio 2021) Nelle prossime puntate diinizierà a provare perqualcosa di più che una semplice amicizia. La donna infatti, dopo aver inizialmente rifiutato la corte del cavaliere, comincerà a guardarlo con occhi diversi. Purtroppo per leiavrà iniziato una conoscenza con Isabella che, a quanto sembra, l’avrebbe allontanato dalla Galgani. Isabella però da parte sua non si dirà particolarmente interessata all’uomo, preferendo che lui si concentri sulla frequentazione con, decisamente più interessata di lei. Leggi anche:oggi, 10 maggio: Samantha e Alessio, inizio di un amore I due alla fine usciranno insieme, seppur la dama piemontese accuseràdi essere stato troppo distaccato durante la ...

