Martina Franca: la via dello shopping puzza Necessario un intervento di pulizia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proprio ora che la zona gialla consente maggiore movimento la strada centrale dello shopping di Martina Franca si presenta in condizioni inadeguate. Un odore inequivocabile giunge dalla strada che ormai da un anno è occupata da una bella pedana in legno. Occorre spostare un po’ quella pedana e procedere con un intervento di pulizia perché proprio davanti ai negozi, in alcuni punti di corso Messapia, non è una cosa gradevole. pulizia che deve riguardare i tombini, principalmente. L'articolo Martina Franca: la via dello shopping puzza <small class="subtitle">Necessario un intervento di pulizia</small> proviene da Noi ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 12 maggio 2021) Proprio ora che la zona gialla consente maggiore movimento la strada centraledisi presenta in condizioni inadeguate. Un odore inequivocabile giunge dalla strada che ormai da un anno è occupata da una bella pedana in legno. Occorre spostare un po’ quella pedana e procedere con undiperché proprio davanti ai negozi, in alcuni punti di corso Messapia, non è una cosa gradevole.che deve riguardare i tombini, principalmente. L'articolo: la via undi proviene da Noi ...

Advertising

Mov5Stelle : Cosa è capace di combinare questo #Superbonus 110%?!? Siamo andati a Martina Franca (Taranto), dove sono in corso… - Mov5Stelle : Vieni con noi al cantiere più grande d’Italia - #SuperBonus 110% Siamo a Martina Franca, Taranto, insieme ai nostr… - zazoomblog : Martina Franca: la via dello shopping puzza Necessario un intervento di pulizia - #Martina #Franca: #dello… - AndreaCoiaM5S : RT @Mov5Stelle: Cosa è capace di combinare questo #Superbonus 110%?!? Siamo andati a Martina Franca (Taranto), dove sono in corso i lavori… - ciolonap : RT @Mov5Stelle: Cosa è capace di combinare questo #Superbonus 110%?!? Siamo andati a Martina Franca (Taranto), dove sono in corso i lavori… -