L’occhio robotico che si fissa sulla fronte e ti evita di andare a sbattere

Leggi su wired

(Di martedì 11 maggio 2021) Nel 2014 a Chongqing, in Cina, e nel 2015 ad Anversa, in Belgio, sono comparse le prime corsie per gli smombie, ossia gli schiavi dello smartphone. Coloro, cioè, che anche quando camminano in strada non riescono a distogliere lo sguardo dallo schermo del telefono, finendo talvolta per urtare altri pedoni osu sedie, panchine e altri oggetti che incontrano sul proprio tragitto. Con il moltiplicarsi dei social network la tendenza si è diffusa ovunque, tanto da ispirare 3rd Eye, il terzo occhio che sie si preoccupa di rilevare gli ostacoli che ci si trova davanti, proprio perché gli occhi sono incollati sullo smartphone. Il design Minwook Paeng l’ha ideato all’interno del suo percorso di laurea in Innovation Design Engineering al Royal Imperial College of Arte di Londra, parlando del “phono ...