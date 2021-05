CIV Moto3 | Misano | chi fermerà i due piloti del team VR46?

(Di martedì 11 maggio 2021) Questo fine settimana andrà in scena il secondo round stagionale del Campionato Italiano Velocità 2021 , che farà tappa alWorld Circuit Marco Simoncelli . Per quel che riguarda la classe...

Junior, seconda tappa calda di passione a ModenaMugello 2021,: gli highlights di Gara 1 Lotta serrata a centro gruppo Alle spalle dei due VR46, la lotta per il podio si preannuncia ...Fare laè una scelta solo economica o di vocazione? "Parlando a livello personale, ... Come mai? "Iloggi costa anche 80 - 100mila euro, è buono per iniziare ma non ti fa arrivare da nessuna ...Ecco i momenti più entusiasmanti della prima gara della Moto3 al Mugello, che ha visto Elia Bartolini conquistare il successo davanti a Giombini e Alfano, mentre il compagno di squadra, Alberto Surra, ...Il secondo round stagionale sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli scatta con il duo formato da Surra e Bartolini come grandi favoriti, con quest'ultimo a punteggio pieno, ma gli avversari avrann ...