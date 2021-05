Domenica Live | l’ex senatore non ne azzecca una | la reazione di Barbara alle gaffe

(Di lunedì 10 maggio 2021) Exsi lascia sfuggire diversed’Urso dopo un po’ non riesce a restare in silenzio, cosa ha detto la conduttrice Un exè… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su Blog.it.

Advertising

zazoomblog : Domenica Live caso Ciro Grillo: interviene Alessandro Cecchi Paone - #Domenica #Grillo: #interviene… - ruslandzhebr : RT @AnnaSerturini: Abbiamo il dovere di ?????????????? il nostro percorso. ?? ? ???? Florentia ?? ???????? ???? ?? Domenica 9 Maggio 2021 ? 15:00 ?? Stadio… - infoitcultura : Drusilla Gucci a Domenica Live: «Colleziono teschi e ossa di animali» - infoitcultura : Drusilla Gucci a Domenica Live: la verità sulla storia con Damiano dei Maneskin, Barbara D'urso la stuzzica - fabiomatch : ?????? CI #SIAMOooo ???? Approdati sullaNuova #TOP #RADIO ; come #Sempre con il Nostro #EVENTO Esclusivo, Ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live

Barbara D'Urso ha parlato ancora del caso di Denise. Alberto Di Pisa, ex procuratore di Marsala ha parlato della perquisizione della casa di Anna Corona: 'Credo che questa riapertura ..., Drusilla Gucci, erede della dinastia Gucci, modella ed ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2021, parla della presunta storia con Damiano dei Maneskin: 'Non so da dove sia nata questa ...voti e pagelle della Gazzetta dello Sport assegnate ai calciatori del Milan, scesi ieri in campo nel vittorioso match contro la Juventus.Intervistato negli studi di "Domenica Live", Brando Giorgi parla dell'infortunio all'occhio e della sua operazione dopo la sua partecipazione a "L'isola dei famosi" ...