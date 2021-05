Borse europee giù. Bene invece Piazza Affari spinta dalle banche (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Si distinguono, sulla Borsa milanese, le banche, con BPER in cima al listino. A livello europeo, è in ribasso la maggior parte delle compagnie aeree sulla delusione per la green list dei Paesi in cui si può viaggiare pubblicata dal governo britannico. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,76%, a 65,39 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,93%. Tra i listini europei si muove ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Si distinguono, sulla Borsa milanese, le, con BPER in cima al listino. A livello europeo, è in ribasso la maggior parte delle compagnie aeree sulla delusione per la green list dei Paesi in cui si può viaggiare pubblicata dal governo britannico. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,217. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,76%, a 65,39 dollari per barile. Invariato lo spread, che si posiziona a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,93%. Tra i listini europei si muove ...

