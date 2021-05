Verona-Torino streaming | i granata cercano la salvezza

(Di domenica 9 maggio 2021)è una delle gare inserite nel programma della 35esima giornata di Serie A ed è cruciale soprattutto per i, ancora in cerca di punti per garantirsi lamatematica. La formazione veneta è reduce dal pareggio contro lo Spezia, un risultato che è servito più che altro per il morale, L'articolo

Advertising

Inter_es : ?? 1?4? Victorias consecutivas en casa ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ? 2-0 Ju… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1?4??? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone ?… - VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - carlo_goodlife : E visto che la giornata sta andando a puttane, anziché il Benevento, il Verona e il Parma, vinceranno Cagliari, Tor… - TUTTOJUVE_COM : Parma - Atalanta, Verona - Torino e Benevento - Cagliari: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Verona Torino

Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di(fischio d'inizio ore 15).: Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.: Sirigu; Buongiorno, Nkoulou, Bremer; ...Semplici(3 - 4 - 2 - 1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Barak, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic. All. Juric(3 - 5 - 2): Sirigu; Buongiorno,...La 35a giornata di Serie A è in corso, ci sono tre partite alle ore 15. Dall’Atalanta al Torino, queste sono le formazioni ufficiali delle tre gare. Nel Cagliari torna titolare Joao Pedro, gioca Pavol ...Il Verona ospita al Bentegodi il Torino nel match in programma alle 15 della 35^ giornata. I gialloblu di Ivan Juric, occupano una zona tranquilla di classifica e hanno l'obiettivo di concludere al me ...