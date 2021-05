(Di domenica 9 maggio 2021)è la moglie di Riccardo Pozzoli e presto diventerà mamma del loro primoo. La modella francese si unisce alla lista di influencer che sui social hanno portato avanti una battaglia per sdoganare alcuni argomenti ancora considerati tabù, come l’infertilità femminile e. Come lei, tra le tante, anche l’influencer bergamasca Paola Turani. Un problema del qualeha sofferto a lungo e che l’aveva costretta a rinunciare al suo sogno di diventare mamma. La moglie di Riccardo Pozzoli spiega perché nonSu Instagram sono comparsi i primi scatti da futuri genitori.e Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara Ferragni, sono pazzi di gioia. Soprattutto perché la modella ha ...

Advertising

andreastoolbox : Gabrielle Caunesil non poteva avere figli: Ho avuto un tumore all'ovaio e l'endometriosi - rosyb98 : Awww ma Gabrielle Caunesil è incinta!!! Non seguo le influencer ma lei la leggo molto volentieri e visto quanto ha… - VanityFairIt : Che felicità! #GabrielleCaunesil #Festadellamamma -

Ultime Notizie dalla rete : Gabrielle Caunesil

QUI LA DICHIARAZIONE Riccardo Pozzoli epresto genitori Cicogna in casa Pozzoli. In occasione della Festa della Mamma, la giovane coppia annuncia via Instagram di essere in dolce ...Riccardo Pozzoli enon potrebbero essere più felici. La giovane coppia, marito e moglie dal 2018, ha annunciato in occasione della Festa della Mamma di essere pronta ad accogliere il loro primo bebé .“Ho odiato la festa della mamma perché mi ricordava la mia infertilità e la fragilità del mio corpo”. Gabrielle Caunesil è pazza di gioia: il prossimo novembre diventerà mamma del primo figlio di Ricc ...Tempismo perfetto per la coppia Pozzoli-Caunesil: oggi, il giorno della Festa della Mamma, la giovane coppia ha annunciato sui social una bellissima ...