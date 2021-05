Crozza-Di Maio sul caso Fedez: “Niente più partiti in Rai. Infatti ci siamo noi, che siamo un movimento” (Di domenica 9 maggio 2021) Un esilarante Maurizio Crozza veste i panni di Di Maio nel corso nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE. Il Ministro degli Esteri, spedito da Draghi ovunque nel mondo purchè non stia in Italia, commenta il caso Fedez- Rai:” Niente più partiti in Rai Infatti ci siamo noi che siamo un movimento. Via i partiti dalla Rai e dentro il movimento senza inquadrature ai piedi! Perché noi da quando siamo al Governo, non solo con la Rai, abbiamo fatto tutto con i piedi ecco perché non ce li possono inquadrare. Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Un esilarante Maurizioveste i panni di Dinel corso nuova puntata di “Fratelli di” in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE. Il Ministro degli Esteri, spedito da Draghi ovunque nel mondo purchè non stia in Italia, commenta il- Rai:”piùin Raicinoi cheun. Via idalla Rai e dentro ilsenza inquadrature ai piedi! Perché noi da quandoal Governo, non solo con la Rai, abbiamo fatto tutto con i piedi ecco perché non ce li possono inquadrare. Live streaming ed episodi completi solo su discovery+ ...

Advertising

ilfattovideo : Crozza-Di Maio sul caso Fedez: “Niente più partiti in Rai. Infatti ci siamo noi, che siamo un movimento” - infoitcultura : Crozza/Di Maio: «Niente più partiti in Rai, infatti ci siamo noi che siamo un movimento» - PPicerni : Crozza-Di Maio sul caso Fedez: 'Niente più partiti in Rai. Ci siamo noi, che siamo un Movimento' - LaStampaTV : VIDEO | Crozza-Di Maio sul caso Fedez: 'Niente più partiti in Rai. Ci siamo noi, che siamo un Movimento' - Paolo_Foschi : RT @corriereroma: Crozza-Di Maio sul caso Fedez. Che cosa ne pensate? #Crozza #DiMaio #Fedez @fratellicrozza @luigidimaio @Fedez @ChiaraFer… -