Alexander Zverev batte Berrettini e conquista Madrid (Di domenica 9 maggio 2021) E siamo arrivati alla finale di Madrid, Matteo Berrettini e Alexander Zverev, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di Madrid 2021. Quarta sfida tra il tennista italiano e il tedesco a livello ATP: l’azzurro è sotto nei precedenti per 1-2. Vince Zverev 7-6 6-4 6-3. Il primo set All’inizio del primo set, nel secondo gioco Zevrev ha già una palla break, ma il diritto a sventaglio in rete dell’azzurro dopo la diagonale di rovescio imposta dal tedesco, riporta il gioco sul 40-40 infine, Berrettini porta a casa il gioco. Al settimo gioco Berrettini ottiene il Break e si porta sul 4-3. Neanche il tempo di gioire che Zverev toglie il servizio a Berrettini, così il tedesco recupera subito il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 maggio 2021) E siamo arrivati alla finale di, Matteo, sfida valida per la finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di2021. Quarta sfida tra il tennista italiano e il tedesco a livello ATP: l’azzurro è sotto nei precedenti per 1-2. Vince7-6 6-4 6-3. Il primo set All’inizio del primo set, nel secondo gioco Zevrev ha già una palla break, ma il diritto a sventaglio in rete dell’azzurro dopo la diagonale di rovescio imposta dal tedesco, riporta il gioco sul 40-40 infine,porta a casa il gioco. Al settimo giocoottiene il Break e si porta sul 4-3. Neanche il tempo di gioire chetoglie il servizio a, così il tedesco recupera subito il ...

Advertising

InteBNLdItalia : ?? Alexander #Zverev è il nuovo campione del #MMOPEN! ?? Applausi anche per il nostro Matteo #Berrettini, è stata un… - shakijra : RT @ItaliaTeam_it: Grazie Matteo! ?? Al Masters 1000 di Madrid vince Alexander Zverev, per Matteo Berrettini una settimana straordinaria! ??… - oktennis : Un po’ di numeri di Alexander Zverev nelle statistiche dell’ATP - SporteSaluteSpA : Un torneo magico a Madrid per Matteo Berrettini, battuto nella finale del Masters 1000 da un altrettanto grande Ale… - anto_galli4 : RT @ItaliaTeam_it: Grazie Matteo! ?? Al Masters 1000 di Madrid vince Alexander Zverev, per Matteo Berrettini una settimana straordinaria! ??… -