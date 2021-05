F1, VIDEO: La dedica di Hamilton per la sua 100esima pole position (Di sabato 8 maggio 2021) Lewis Hamilton tocca quota 100 pole position nella sua carriera riscrivendo ancora una volta i libri di storia della Formula 1. Un traguardo speciale che il pilota britannico, sette volte campione del mondo, ha scelto di dedicare a qualcuno di speciale. “E’ stata davvero dura oggi – ha detto – ho dovuto inseguire in tutte le qualifiche per cercare di trovare il passo giusto. Non è stato facile, non ci posso credere: 100 pole. A chi le dedico? Ai ragazzi e alle ragazze che sono in fabbrica”. “Nessuno di noi, nel 2013, avrebbe pensato che saremmo arrivati a questo traguardo. Sono onorato e grato. Mi sento in estasi, come se fosse la mia prima pole”. FOTO: Lapresse Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Lewistocca quota 100nella sua carriera riscrivendo ancora una volta i libri di storia della Formula 1. Un traguardo speciale che il pilota britannico, sette volte campione del mondo, ha scelto dire a qualcuno di speciale. “E’ stata davvero dura oggi – ha detto – ho dovuto inseguire in tutte le qualifiche per cercare di trovare il passo giusto. Non è stato facile, non ci posso credere: 100. A chi le dedico? Ai ragazzi e alle ragazze che sono in fabbrica”. “Nessuno di noi, nel 2013, avrebbe pensato che saremmo arrivati a questo traguardo. Sono onorato e grato. Mi sento in estasi, come se fosse la mia prima”. FOTO: Lapresse

