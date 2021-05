Ex naufraga dell’Isola 2021 denuncia Selvaggia Lucarelli: ecco perché (Di sabato 8 maggio 2021) L’ex naufraga dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi 2021, Daniela Martani ha annunciato di aver querelato Selvaggia Lucarelli per le polemiche sorte prima dell’inizio del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E’ stata la stessa Martani a rivelarlo nel corso di una recente intervista al portale . Ex naufraga Daniela Martani denuncia Selvaggia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 8 maggio 2021) L’exdell’attuale edizionedei Famosi, Daniela Martani ha annunciato di aver querelatoper le polemiche sorte prima dell’inizio del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. E’ stata la stessa Martani a rivelarlo nel corso di una recente intervista al portale . ExDaniela Martani... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Ex naufraga dell’#Isola 2021 denuncia Selvaggia Lucarelli: ecco perché - BarbaCarmela : RT @Giorgia2195: «Fai sembrare tutto così semplice, ecco perché mi sono messo a fare il cactus» #Faribona insegna ad Awed come aprire il c… - LeonardoRavani : Beatrice best naufraga dell’edizione ma non è nemmeno in gioco e non si sa niente del suo destino E appena rientrer… - giulysololei : RT @Giorgia2195: «Fai sembrare tutto così semplice, ecco perché mi sono messo a fare il cactus» #Faribona insegna ad Awed come aprire il c… - Giusepp92635258 : @amodimmiupo @Martina87103516 @Noemy47121501 Ah quindi parlando di Fariba (naufraga dell’isola) stanno parlando di Giulia e Pier -