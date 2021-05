DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: 3° Leclerc, 4° Sainz nelle FP3! Orario qualifiche TV8 (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: FP3, quindi, che va in archivio con la Red Bull dell’olandese Max Verstappen che risponde in maniera perentoria, dimostrando di esserci in Spagna. 1’17?835 per lui davanti alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton e al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Una Red Bull che soprattutto nel secondo settore ha fatto una grande differenza rispetto alle altre, mentre nel t-3 le Frecce Nere hanno fatto vedere le cose migliori. 13.01: Di seguito la classifica della FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.835 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 63 Charles Leclerc Ferrari+0.473 54 Carlos Sainz Ferrari+0.575 6 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.588 6 6 Lando NORRIS McLaren+0.659 4 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.700 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.747 ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03: FP3, quindi, che va in archivio con la Red Bull dell’olandese Max Verstappen che risponde in maniera perentoria, dimostrando di esserci in. 1’17?835 per lui davanti alla Mercedes del britannico Lewis Hamilton e al monegasco della Ferrari Charles. Una Red Bull che soprattutto nel secondo settore ha fatto una grande differenza rispetto alle altre, mentre nel t-3 le Frecce Nere hanno fatto vedere le cose migliori. 13.01: Di seguito la classifica della FP3: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:17.835 5 2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.235 63 CharlesFerrari+0.473 54 CarlosFerrari+0.575 6 5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.588 6 6 Lando NORRIS McLaren+0.659 4 7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.700 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+0.747 ...

