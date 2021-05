Stefania Orlando preoccupata | piccolo incidente in un bar | “Si è fatta male…”

(Di venerdì 7 maggio 2021)per Margot, cagnolina di Stefamia e Simone Quella di mercoledì sembrava una mattinata come tutte le altre, ovvero molto tranquilla per l’ex gieffina. Ad un tratto, però, mentre era al bar col marito Simone Gianlorenzi a prendere un caffè, la sua cagnolina Margot ha fatto preoccupare entrambi Per quale ragione? Nello L’articolo proviene da KontroKultura. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Carmennella_ : RT @blogtivvu: Stefania Orlando sostiene il DDL Zan e fa un discorso perfetto - Graziella_epoi : RT @cantami1canzone: Ascoltate e imparate da Stefania Orlando #drittoerovescio - rare_leonardo : RT @blurryxlines: Se mi chiedete perchè vado fiera di Stefania Orlando vi rispondo con questo video - Lolo00073248 : RT @blogtivvu: Stefania Orlando sostiene il DDL Zan e fa un discorso perfetto - laluilaura : RT @perchetendenzat: 'Stefania Orlando': ospite a #dirittoerovescio spicca per intelligenza ed educazione. Complimenti @stefyorlando #sov… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Tra le ospiti presenti allo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese troviamoche ha difeso in maniera convinta il decreto dell'onorevole Zan . Per l'ex ...Basta qualche raggio di sole per scatenare la bella. La bionda showgirl posta uno scatto in bikini e scrive ai follower: "Il buongiorno si vede dal costumino" e chiappa like e applausi. Molto attiva sui social tra storie e post, ama ...Stefania Orlando sostiene il DDL Zan e fa un discorso perfetto davanti agli esponenti della Lega che contrastano questa importante legge.Ospite nell'ultima puntata di "Dritto e Rovescio", condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, Stefania Orlando difende a spada tratta il disegno di legge di Zan.