Ore 14, Milo Infante saluta il pubblico: «In questo programma non tutti ci credevano, magari ci ritroveremo a settembre» (Di venerdì 7 maggio 2021) Milo Infante - Ore 14 “Grazie a tutti, finiamo qui”. Milo Infante chiude così l’ultima puntata di Ore 14, il programma che in questa stagione ha riacceso uno spazio informativo in diretta nel primo pomeriggio di Rai 2. Forte di ascolti in netta crescita, il conduttore si congeda – per lasciare spazio al Giro di Italia – ringraziando chi ha creduto nel progetto, senza dimenticare gli scettici della prima ora: “Grazie a Ludovico Di Meo, che è il direttore di Rai 2, che ha creduto in questo programma in cui non proprio tutti ci credevano (…) Noi forse, chissà, se lo vorrete magari ci ritroveremo a settembre“. Ore 14 ha chiuso la stagione con il tema caldo del ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 maggio 2021)- Ore 14 “Grazie a, finiamo qui”.chiude così l’ultima puntata di Ore 14, ilche in questa stagione ha riacceso uno spazio informativo in diretta nel primo pomeriggio di Rai 2. Forte di ascolti in netta crescita, il conduttore si congeda – per lasciare spazio al Giro di Italia – ringraziando chi ha creduto nel progetto, senza dimenticare gli scettici della prima ora: “Grazie a Ludovico Di Meo, che è il direttore di Rai 2, che ha creduto inin cui non proprioci(…) Noi forse, chissà, se lo vorreteci“. Ore 14 ha chiuso la stagione con il tema caldo del ...

Advertising

giusi_vanes : RT @ore14rai2: Milo Infante traccia un bilancio dell'annata di #ORE14RAI2 e invita a non perdere la speranza di riportare a casa Denise. D… - Esquivel__Rulez : RT @ore14rai2: Milo Infante traccia un bilancio dell'annata di #ORE14RAI2 e invita a non perdere la speranza di riportare a casa Denise. D… - lacoressa : RT @ore14rai2: Milo Infante traccia un bilancio dell'annata di #ORE14RAI2 e invita a non perdere la speranza di riportare a casa Denise. D… - _happinessmnicx : RT @ore14rai2: Milo Infante traccia un bilancio dell'annata di #ORE14RAI2 e invita a non perdere la speranza di riportare a casa Denise. D… - MichGPS : #terremoto di magnitudo 3.1 oggi alle ore 20:09 a #Milo (CT) -