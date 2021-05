Omar e Otis Paterlini | chi sono i figli di Orietta Berti

Leggi su ck12

(Di venerdì 7 maggio 2021)dinati dall’unione della cantante e Osvaldo, nascono esattamente nel 1975 e nel 1980. e suo marito Osvaldo (CheDonna.it)è il più conosciuto tra i due, infatti ha scelto qualcosa di totalmente differente da sua madre e suo padre, è un giocatore di basket. Dopo aver conseguito il diploma in Ragioneria, si laurea in Scienze della Comunicazione. La sua tesi è stata proprio su, il ragazzo esordisce come professionista di basket e riesce a conquistare diversi successi nella sua carriera. I suoi genitori hanno sempre condiviso le sue passioni, infatti non hanno mai ostacolato il suo sogno, il rapporto familiare è ...