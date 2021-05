F1 GP Spagna Barcellona 2021, prove libere 2: risultati e classifica, Hamilton miglior tempo (Di venerdì 7 maggio 2021) Finite le prove libere 2, il miglior tempo è di Lewis Hamilton: 1.18.170. Benissimo anche Bottas secondo con 1.18.319, seguito da Charles Leclerc con 1.18.335., Ocon 1.18.466 e Fernando Alonso che chiude la top 5 a 1.18.518. Nono tempo per Max Verstappen (1.18.785), decimo Perez sul 1.18.918. Redbull in ombra o semplice pretattica? Il week-end di Spagna continua domani. LA TOP 5 AL TERMINE DELLE prove libere 2: Lewis Hamilton: 1.18.170 Valtteri Bottas: 1.18.319 Charles Leclerc: 1.18.335 Sebastian Ocon: 1.18.466 Fernando Alonso: 1.18.518 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Finite le2, ilè di Lewis: 1.18.170. Benissimo anche Bottas secondo con 1.18.319, seguito da Charles Leclerc con 1.18.335., Ocon 1.18.466 e Fernando Alonso che chiude la top 5 a 1.18.518. Nonoper Max Verstappen (1.18.785), decimo Perez sul 1.18.918. Redbull in ombra o semplice pretattica? Il week-end dicontinua domani. LA TOP 5 AL TERMINE DELLE2: Lewis: 1.18.170 Valtteri Bottas: 1.18.319 Charles Leclerc: 1.18.335 Sebastian Ocon: 1.18.466 Fernando Alonso: 1.18.518 SportFace.

