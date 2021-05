Coprifuoco | Di Maio | 16 maggio data auspicabile per superarlo

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Adnkronos) - Il 16"credo che sia unaper superare il" in Italia, ma "non è un liberi tutti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenendo a L'Aria che tira su La 7. Bisogna fare in modo di superare il"come lo conosciamo e non rientrarci pochi mesi dopo", ha aggiunto Di, secondo cui "non vale solo per l'Italia questa situazione" e tutti vogliamo uscire da quest'incubo". Il ministro pentastellato si è anche soffermato sui rapporti nel centrodestra, sottolineando che la "competizione tra Salvini e Meloni nel centrodestra è legittima, meno lo è il fatto che questa gara colpisca il governo Draghi, il governo di una nazione" che sta uscendo dalla pandemia. Quanto al suo futuro, di una cosa Di ...

Advertising

GaetanoB10 : Sto ascoltando of Maio sulla7 (tv grillopiedinaleu) parla di: 200 miliardi euro per realizzare progetti, di Giusep… - CrassusDT : RT @ElenaRedaelli: Green pass a metà maggio, dal G7 di Londra il ministro degli Esteri Di Maio sottolinea: 'È un segnale di ripartenza. E s… - ElenaRedaelli : Green pass a metà maggio, dal G7 di Londra il ministro degli Esteri Di Maio sottolinea: 'È un segnale di ripartenza… - ilcomizio : il coprifuoco alle 23 così da permettere di lavorare la sera. - ilcomizio : il coprifuoco alle 23 così da permettere di lavorare la sera. -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Maio

07 mag 12:56 Di: "16 maggio data auspicabile per superare il" 'Il 16 maggio? Credo sia una data auspicabile per superare il, ma ovviamente non è un liberi tutti. Ci siamo ...- - > Leggi Anche Covid, Renzi: ilva tolto, alla peggio spostarlo alle 24 - - > Leggi Anche Covid, Di: 'Ilva superato, siamo tutti d'accordo' Sull'anticipo dell'apertura ...(Adnkronos) – Il 16 maggio “credo che sia una data auspicabile per superare il coprifuoco” in Italia, ma “non è un liberi tutti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo a ...Il ministro Di Maio indica il 16 maggio come data "auspicabile per superare il coprifuoco" precisando che "ovviamente non è un liberi tutti". Mentre l'Rt sale ma scende l'incidenza del contagio, si at ...