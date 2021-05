Cecchi Paone non lo nasconde più: “Se inciti all’odio crei infelicità e devi essere punito” (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag — Alessandro Cecchi Paone torna alla carica a favore della legge Zan e contro il monologo politicamente scorretto di Pio e Amedeo che tanto clamore mediatico ha sollevato nei giorni scorsi. Cecchi Paone non vuole giustizia, ma vendetta Se l’è legata al dito, il giornalista, per le battute sui ricch**ni, e invoca l’approvazione immediata del Ddl contro l’omotransfobia per vedere puniti tutti coloro che «mortificano» gli omosessuali con scherzi e battute. «La verità è che Pio e Amedeo incitano alla mortificazione di coloro che non hanno i nostri strumenti di difesa», spiega a Cruciani nel corso della trasmissione La Zanzara. Sembra quasi che Cecchi Paone voglia vedere approvata la legge per vendicarsi di quando, da giovane, probabilmente qualcuno lo ha apostrofato con epiteti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag — Alessandrotorna alla carica a favore della legge Zan e contro il monologo politicamente scorretto di Pio e Amedeo che tanto clamore mediatico ha sollevato nei giorni scorsi.non vuole giustizia, ma vendetta Se l’è legata al dito, il giornalista, per le battute sui ricch**ni, e invoca l’approvazione immediata del Ddl contro l’omotransfobia per vedere puniti tutti coloro che «mortificano» gli omosessuali con scherzi e battute. «La verità è che Pio e Amedeo incitano alla mortificazione di coloro che non hanno i nostri strumenti di difesa», spiega a Cruciani nel corso della trasmissione La Zanzara. Sembra quasi chevoglia vedere approvata la legge per vendicarsi di quando, da giovane, probabilmente qualcuno lo ha apostrofato con epiteti ...

