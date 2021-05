Caso Csm, Greco deposita la relazione al pg, poi a Roma vede Prestipino (Di venerdì 7 maggio 2021) Il procuratore capo di Milano ha incontrato il collega Romano alla presenza dei colleghi titolari dell'inchiesta sulla diffusione dei verbali secretati sulla presunta loggia Ungheria. Domani sarà ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) Il procuratore capo di Milano ha incontrato il collegano alla presenza dei colleghi titolari dell'inchiesta sulla diffusione dei verbali secretati sulla presunta loggia Ungheria. Domani sarà ...

Advertising

ilriformista : “Ricordo perfettamente che Davigo mi portò nella tromba delle scale, questo atteggiamento mi insospettì, era quasi… - marcotravaglio : Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di S… - fattoquotidiano : Lo Scontro sul “Caso Amara”. Ecco la versione dell’ex consigliere. Il n. 2 del Csm non smentisce: “Ciò che dovevo d… - FrancescoGesua7 : RT @sandraamurri1: Stasera alle 20,30 sarò a Non È L Arena dove si affronterà il caso Davigo-Storari-Ardita-CSM-Amara: verbali coperti da… - FrancescoBlotto : RT @fattoquotidiano: Lo Scontro sul “Caso Amara”. Ecco la versione dell’ex consigliere. Il n. 2 del Csm non smentisce: “Ciò che dovevo dire… -