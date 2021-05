Firenze: al via con Giuseppe Andaloro la stagione 2021 dell’Orchestra da Camera Fiorentina (Di giovedì 6 maggio 2021) Concerti fino a ottobre. Tra gli ospiti la pianista Chiara Saccone (22 e 23 maggio), il violinista Francesco Manara e il violoncellista Massimo Polidori (29 e 30 maggio), la direttrice Gianna Fratta (22/23 giugno), il bandeonista Mario Stefano Pietrodarchi (20/21 luglio, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita), il pianista Bruno Canino (10/11 ottobre). Confermata la collaborazione con l’Italian Brass Week (agosto, Museo del Bargello), mentre per il repertorio che strizza l'occhio al pop di qualità torna, a grande richiesta, la serata Bohemian Fantasy dedicata alle musiche dei Queen (3 luglio) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Concerti fino a ottobre. Tra gli ospiti la pianista Chiara Saccone (22 e 23 maggio), il violinista Francesco Manara e il violoncellista Massimo Polidori (29 e 30 maggio), la direttrice Gianna Fratta (22/23 giugno), il bandeonista Mario Stefano Pietrodarchi (20/21 luglio, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della nascita), il pianista Bruno Canino (10/11 ottobre). Confermata la collaborazione con l’Italian Brass Week (agosto, Museo del Bargello), mentre per il repertorio che strizza l'occhio al pop di qualità torna, a grande richiesta, la serata Bohemian Fantasy dedicata alle musiche dei Queen (3 luglio) L'articolo proviene daPost.

