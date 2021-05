Fedez torna a parlare del “caso Rai” in un video Instagram. Leone spazientito grida: “Basta” (Di giovedì 6 maggio 2021) Fedez risponde al direttore di Rai3, Franco Di Mare, su Instagram. L’artista esordisce: “Ragazzi si è appena radunata la commissione di Vigilanza Rai”. E Leone spazientito grida: “Basta“. Papà Fedez commenta: “Anche Leone è pieno”. Il rapper ha commentato le parole di Franco Di Mare dopo l’audizione in commissione Vigilanza Rai: “Io potevo starmene a casa mia, ma rifarei quello che ho fatto 100mila volte – spiega su Instagram – Anche perché io sono un privilegiato“. E continua: “Se la Rai mi fa causa io ho i mezzi per potermi difendere, se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita”. Ma poi si chiede: “Se al posto mio su quel palco ci fosse andato un artista che ha un po’ meno potere di me, chiedendogli di non fare nomi e ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021)risponde al direttore di Rai3, Franco Di Mare, su. L’artista esordisce: “Ragazzi si è appena radunata la commissione di Vigilanza Rai”. E: ““. Papàcommenta: “Ancheè pieno”. Il rapper ha commentato le parole di Franco Di Mare dopo l’audizione in commissione Vigilanza Rai: “Io potevo starmene a casa mia, ma rifarei quello che ho fatto 100mila volte – spiega su– Anche perché io sono un privilegiato“. E continua: “Se la Rai mi fa causa io ho i mezzi per potermi difendere, se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita”. Ma poi si chiede: “Se al posto mio su quel palco ci fosse andato un artista che ha un po’ meno potere di me, chiedendogli di non fare nomi e ...

Advertising

insopportabile : Quando una battaglia politica è costretto a farla un cantante a un concerto e non i politici in parlamento c'è qual… - eziomauro : Primo Maggio, la musica torna dal vivo per i diritti. Fedez, durissimo attacco a Salvini e alla Lega - globalistIT : - Diego58687525 : @MediasetTgcom24 Fedez ahahahah ce solo da ridere! Torna a casa dalla mammina va - AndreaGiannett7 : @Marianna237 @Fedez @EnricoLetta Torna a girare il sugo. -