“È morto e mi dispiace molto, è stato un simbolo” Antonella Clerici commozione in diretta, non trattiene le lacrime. (Di giovedì 6 maggio 2021) È stato un vero sex symbol degli anni ’80, indimenticabile nella pubblicità dei jeans in cui se li sfilava per metterli in una lavatrice, sedendosi ad aspettare in una lavanderia a gettoni tra gli sguardi attoniti ed ammirati delle presenti: Nick Kamen è morto a solo 59 anni dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Il ricordo Lo hanno ricordato in tanti, anche Antonella Clerici nella puntata del 6 maggio della sua È sempre mezzogiorno che ha espresso il suo dispiacere: Se ne è andato un cantante che ha segnato tutta la mia generazione, Nick Kamen. Ce lo ricordiamo anche in un famosissimo spot di jeans. Tutte le donne eravamo lì con la bava alla bocca all’epoca… In sottofondo alle sue parole uno dei successi del cantante Each Time You Break My Heart, scritto e prodotto da ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 6 maggio 2021) Èun vero sex symbol degli anni ’80, indimenticabile nella pubblicità dei jeans in cui se li sfilava per metterli in una lavatrice, sedendosi ad aspettare in una lavanderia a gettoni tra gli sguardi attoniti ed ammirati delle presenti: Nick Kamen èa solo 59 anni dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. Il ricordo Lo hanno ricordato in tanti, anchenella puntata del 6 maggio della sua È sempre mezzogiorno che ha espresso il suore: Se ne è andato un cantante che ha segnato tutta la mia generazione, Nick Kamen. Ce lo ricordiamo anche in un famosissimo spot di jeans. Tutte le donne eravamo lì con la bava alla bocca all’epoca… In sottofondo alle sue parole uno dei successi del cantante Each Time You Break My Heart, scritto e prodotto da ...

Advertising

LudoNotValli : Oddio raga è morto jimmy rich, chissà come deve stare rdj, erano legatissimi ?????? mi dispiace tantissimo ?? - rattanelcuore : @Elisaebasta_ Allora non sono l’unica a pensarlo. La morte sul posto di lavoro andrebbe messa in luce e denunciata… - crisci_lorenzo : RT @MadameA02: Ha ragione! Dell'operaio morto ieri non parla nessuno. Nemmeno una foto. A me dispiace per tutti i morti sul lavoro indiffer… - giamp9000 : @HuffPostItalia Dispiace che sia morta in maniera così assurda ma ieri c’è stato un altro morto sul lavoro e l’avet… - MadameA02 : Ha ragione! Dell'operaio morto ieri non parla nessuno. Nemmeno una foto. A me dispiace per tutti i morti sul lavoro… -