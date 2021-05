Bagnoli | il Lido Comunale è pericoloso | la denuncia dei cittadini

(Di giovedì 6 maggio 2021) Idel quartiere dino il degrado del. Rovine e danni provocati da maltempo e vandalismo: cosa è successo. Situazione delicata ne quartiere di(via WebSource)La situazione è a dir poco delicata aldi, dove regna il degrado ed il vandalismo. Mentre tutto intorno sembra rose e fiori, entrando neldel quartiere napoletano troviamo scene di degrado e vandalismo. Nel 2019, il Comune di Napoli aveva rinnovato l’area balneare fornendola di passarelle, docce e servizi igienici per renderla fruibile al pubblico. Un enorme lavoro per rimettere a disposizione deil’area balneare. POTREBBE INTERESSARTI >>> Napoli, il ...

È questo lo stato in cui versa ilComunale di, l'unica spiaggia libera attrezzata della zona e una delle pochissime rimaste a Napoli. Fino al 2019 il Comune aveva provveduto a ...Più 2 parchi, uno a(Napoli,) l'altro a Formia (Latina) e un Giardino Totò a Grottaminarda ... la giunta di Catanzaro ha già deliberato di intitolare una piazza nel proprio. Insomma un'...Per una strana ironia delle cose le due tabelle, che spiegano come si fa la raccolta differenziata, sono ancora in piedi. Tutto intorno, invece, è degrado e rovina. È questo lo stato ...Per una strana ironia delle cose le due tabelle, che spiegano come si fa la raccolta differenziata, sono ancora in piedi. Tutto intorno, invece, è degrado e rovina. È questo lo stato ...