Eurozona conferma espansione con recupero servizi (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’Eurozona si conferma in espansione, confermando l’uscita dal tunnel della recessione, grazie al miglioramento del manifatturiero e del terziario, che è tornato in zona espansione con la fine dei nuovi lockdown. Lo confermano gli ultimi dati del PMI dei servizi pubblicati da Markit. Ad aprile l’indice PMI dei servizi dell’Eurozona è tornato in area crescita a 50,5 punti dai 49,6 punti di marzo, risultando superiore ai 50,3 punti del consensus. Il PMI composito, che incorpora anche l’ultimo record storico del manifatturiero, si attesta così a 53,8 punti dai 53,2 precedenti e risulta migliore dei 53,7 del consensus. L’Italia invece vede il PMI dei servizi ristagnare a 47,3 punti, in calo dai ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – L’economia dell’siinndo l’uscita dal tunnel della recessione, grazie al miglioramento del manifatturiero e del terziario, che è tornato in zonacon la fine dei nuovi lockdown. Lono gli ultimi dati del PMI deipubblicati da Markit. Ad aprile l’indice PMI deidell’è tornato in area crescita a 50,5 punti dai 49,6 punti di marzo, risultando superiore ai 50,3 punti del consensus. Il PMI composito, che incorpora anche l’ultimo record storico del manifatturiero, si attesta così a 53,8 punti dai 53,2 precedenti e risulta migliore dei 53,7 del consensus. L’Italia invece vede il PMI deiristagnare a 47,3 punti, in calo dai ...

