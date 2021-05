Denise Pipitone | scoperto un pozzo segreto | colpo di scena durante l’ispezione

(Di mercoledì 5 maggio 2021) C’è un nuovodinel caso di, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa l’1 settembre 2004 e mai più ritrovata. I carabinieri della Scientifica sono stati inviati dalla procura di Trapani nell’abitazione di via Pirandello che fu in uso ad Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico di. I magistrati hanno da poco riaperto le indagini e il sopralluogo è stato disposto “per verificare lo stato dei luoghi e se sono stati effettuati lavori edili“. Anna Corona è la mamma di Jessica Pulizzi, sorellastra della piccola, finita sotto processo per concorso in sequestro di persona e assolta nei tre gradi di giudizio. Un’altra squadra del Saf, il gruppo Speleo Alpino Fluviale provinciale, è arrivata sul posto con bombole di ossigeno, torce e scale per poter ...

Corriere : Denise: dopo 17 anni la scientifica nella casa di Anna Corona, ex moglie del papà della... - fanpage : Caso #DenisePipitone, nuova ispezione a casa di Anna Corona: segnalati una botola e dei lavori misteriosi - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, la procura di Marsala torna a indagare sul caso #denisepipitone - durchdienachtx : RT @federicovizo87: Se dopo 17 anni trovassero il corpo di Denise Pipitone lì dove è sempre stato, vuol dire solamente che siamo un paese c… - laaarryisreeeal : RT @federicovizo87: Se dopo 17 anni trovassero il corpo di Denise Pipitone lì dove è sempre stato, vuol dire solamente che siamo un paese c… -

Come apprende l'Adnkronos gli inquirenti non hanno trovato nulla che possa condurre alla piccola Non ci sono tracce della piccolanella palazzina di via Pirandello a Mazara del Vallo, come apprende l'Adnkronos. E' questo l'esito della lunga ispezione eseguita oggi pomeriggio nell'edificio che ospitò fino a pochi .../ Giallo su intercettazione Anna Corona: spunta voce di una bambina Stando a quanto riferisce Corriere dell'Umbria, appare difficile comprendere il motivo che spingerebbe le ragazze ...dopo la riapertura delle indagini sulla scomparsa di Denise Pipitone. Ma non solo, il nucleo speciale dei carabinieri insieme con i pompieri ha svolto controlli anche nel garage e in una botola che si ...Non ci sarebbero tracce della bambina scomparsa 17 anni fa nell'abitazione della ex moglie di suo padre. Da oggi pomeriggio, la palazzina è stata ispezionata da carabinieri della scientifica e vigili ...