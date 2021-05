Denise Pipitone: ispezione dei Carabinieri nella vecchia casa di Anna Corona. La rabbia di Piera Maggio a Ore 14, stasera tutte le novità a ‘Chi l’ha Visto?’ – Video (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi l'ha visto? Nuovo colpo di scena nel caso di Denise Pipitone. Come riporta l’Ansa, i Carabinieri della Scientifica di Trapani stanno effettuando una ispezione nell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola Denise Pipitone. Com’è noto, 17 anni fu predisposta la medesima ispezione ma fu misteriosamente e clamorosamente ’sbagliata’ l’abitazione. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa l’1 settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio (qui il discusso rapporto di Anna con Stefania, donna legata al Commissario di Mazara). Il sopralluogo, disposto dalla ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021) Chi l'ha visto? Nuovo colpo di scena nel caso di. Come riporta l’Ansa, idella Scientifica di Trapani stanno effettuando unanell’abitazione di via Pirandello, a Mazara del Vallo, che fu in uso ad, ex moglie di Pietro Pulizzi, papà biologico della piccola. Com’è noto, 17 anni fu predisposta la medesimama fu misteriosamente e clamorosamente ’sbagliata’ l’abitazione. La donna è la mamma di Jessica Pulizzi (sorellastra della piccola scomparsa l’1 settembre 2004), finita sotto processo e assolta nei tre gradi di giudizio (qui il discusso rapporto dicon Stefania, donna legata al Commissario di Mazara). Il sopralluogo, disposto dalla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ispezione dei carabinieri della Scientifica di Trapani nell'abitazione a Mazara del Vallo dove abitò l'ex moglie de… - SkyTG24 : #DenisePipitone, i carabinieri della Scientifica di Trapani hanno effettuato un sopralluogo nella casa della ex mog… - davidemaggio : Sconcertato da un'ispezione effettuata a 17 anni dalla prima, clamorosamente e misteriosamente fatta in una casa sb… - NicoloC__ : Il 21,1% de #LaVitaInDiretta dimostra, ancora una volta, l'immenso affetto del pubblico per Denise Pipitone ma grat… - infoitinterno : Denise Pipitone, i rilievi della scientifica nella casa che fu di Anna Corona -