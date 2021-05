VIDEO/ Road To Playoff, l’Avellino scalda i motori con un video (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio dei Playoff dell’Avellino. La formazione guidata dal tecnico Piero Braglia, giovedì, si ritroverà sul sintetico del Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti. La squadra resterà ad Avellino, ma sarà in ritiro. E’ questa la richiesta avanzata dallo staff tecnico timonato dal tecnico toscano. Tecnico che dovrà fare il punto su acciaccati e squalificati. Quest’ultimo aspetto riguarda da vicino Mirko Miceli. Il difensore, dopo la gara con la Cavese, ha rimediato due turni di squalifica. Da qui la decisione del club di avanzare il ricorso. Nel frattempo, la società irpina, attraverso un video su YouTube lancia la campagna Road To Playoff. Un video in cui ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio deidel. La formazione guidata dal tecnico Piero Braglia, giovedì, si ritroverà sul sintetico del Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti. La squadra resterà ad Avellino, ma sarà in ritiro. E’ questa la richiesta avanzata dallo staff tecnico timonato dal tecnico toscano. Tecnico che dovrà fare il punto su acciaccati e squalificati. Quest’ultimo aspetto riguarda da vicino Mirko Miceli. Il difensore, dopo la gara con la Cavese, ha rimediato due turni di squalifica. Da qui la decisione del club di avanzare il ricorso. Nel frattempo, la società irpina, attraverso unsu YouTube lancia la campagnaTo. Unin cui ...

