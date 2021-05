Sileri | I trentamila tifosi a Milano errore che pagheremo

(Di martedì 4 maggio 2021) "Sappiamo che l'incidenza in Lombardia è di circa 14 casi ogni 10mila abitanti. Se in piazza Duomo c'erano 30mila persone, allora 45 di loro avrebbero dovuto essere positive. Quante ne abbiano infettate, a loro volta, difficile dirlo", ha detto il sottosegretario alla Salute

Ultime Notizie dalla rete : Sileri trentamila

Rai News

... https://bit.ly/2ZqSNih Instagram: https://bit.ly/32i01Y4 Prev 1 of 1 Nextpersone in ... 'Un po' di preoccupazione c'è - le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a 'La ...... https://bit.ly/2ZqSNih Instagram: https://bit.ly/32i01Y4 Prev 1 of 1 Nextpersone in ... 'Un po' di preoccupazione c'è - le parole del sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, a 'La ...Non si placa la polemica sugli assembramenti di domenica in piazza Duomo dopo la conquista dello Scudetto da parte dell'Inter ...