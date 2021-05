Incontro Renzi-007, interrogazione dei 5 stelle a Draghi: “Fare chiarezza”. Il leader di Iv: “Servizio Report da manuale di complottismo” (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso dell’Incontro in autogrill tra Matteo Renzi e il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini finisce in Parlamento. Il giorno dopo la messa in onda del Servizio tv di Report, il Movimento 5 stelle ha presentato un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio Mario Draghi per “Fare chiarezza” sulla vicenda. “Di cosa ha parlato il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini col Senatore Matteo Renzi, nel parcheggio di un Autogrill a Fiano Romano? Era lì per ragioni istituzionali? E, in questo caso, ha redatto una relazione? La presidenza del Consiglio era al corrente di questo Incontro?”, chiedono i pentastellati nel testo, prima firmataria la capogruppo M5s in commissione Affari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Il caso dell’in autogrill tra Matteoe il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini finisce in Parlamento. Il giorno dopo la messa in onda deltv di, il Movimento 5ha presentato un’rivolta al presidente del Consiglio Marioper “” sulla vicenda. “Di cosa ha parlato il dirigente dei servizi segreti Marco Mancini col Senatore Matteo, nel parcheggio di un Autogrill a Fiano Romano? Era lì per ragioni istituzionali? E, in questo caso, ha redatto una relazione? La presidenza del Consiglio era al corrente di questo?”, chiedono i pentastellati nel testo, prima firmataria la capogruppo M5s in commissione Affari ...

