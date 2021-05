Bill Gates divorzia dalla moglie Melinda I due stipularono un accordo bizzarro prima di sposarsi

RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - StefanoGuerrera : si lasciano anche Melinda e Bill Gates. L’amore raga non esiste e se esiste finisce. - repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - Vale30062 : RT @Kotiomkin: Bill Gates divorzia. Succede, se ce l'hai Micro e Soft. [@vinzeus] #BillGates - AndreaColina85 : RT @Dio: Cosa avrà fatto Bill Gates per farsi lasciare da una donna che ha sopportato anche Windows Vista? -

Scoppia un'altra celebre coppia. Dopo l'addio tra il numero uno di Amazon, Jeff Bezos e l'ormai ex moglie MacKenzie Scott, tocca a un altro Paperone.(co - fondatore di Microsoft , 65 anni, secondo uomo più ricco al mondo) e Melinda French si separano dopo 27 anni di matrimonio. Il clamoroso annuncio è arrivato con un comunicato ...La notizia della separazione die Melinda, dopo 17 anni di matrimonio, ha colto tutti di sorpresa. Così come le cifre del loro patrimonio. E' sempre bene andarci cauti quando si parla di divorzi. Le ragioni possono essere ...Melinda Gates said her marriage to Bill Gates is "irretrievably broken," according to court documents obtained Tuesday by NBC News. In her petition for divorce, filed Monday in King County, Washington ...Il giorno dopo l'annuncio di Bill e Melinda Gates della fine del loro matrimonio, i media si concentrano sui retroscena. E' stata Melinda a chiedere il divorzio, affermando che il matrimonio di una de ...