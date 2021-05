Pasquale Apicella speronato e ucciso: “Ergastolo per i 3 rapinatori” (Di lunedì 3 maggio 2021) Pene durissime per i 3 rapinatori di nazionalità rom che un anno fa uccisa il poliziotto Pasquale Apicella. Tre ergastoli e un isolamento diurno. È questa la richiesta della Procura a carico dei tre malviventi. Omicidio volontario, rapina, ricettazione, resistenza sono le accuse vibrate dai pm Curatoli e Battiloro, al termine di un processo in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Pene durissime per i 3di nazionalità rom che un anno fa uccisa il poliziotto. Tre ergastoli e un isolamento diurno. È questa la richiesta della Procura a carico dei tre malviventi. Omicidio volontario, rapina, ricettazione, resistenza sono le accuse vibrate dai pm Curatoli e Battiloro, al termine di un processo in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

