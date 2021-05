India e debunking a senso unico

Leggi su butac

(Di lunedì 3 maggio 2021) C’è un sito, nato da un po’ – su cui scrivono soggetti che lascio siate voi a giudicare – che sostiene di fare fact-checking. Il suo fondatore è una nostra vecchia conoscenza, Matteo Gracis. Pochi giorni fa pubblicavano un articolo che ritengo sia l’emblema di come sia possibile manipolare la verifica dei fatti. L’articolo di NoBufale titola: Covid-19: il “New York Post” utilizza una vecchia immagine per sostenere che inle persone muoiono in strada L’autrice del pezzo è a sua volta un’altra nostra vecchia conoscenza, Enrica Perucchietti. Il fact-checking è corretto. Il New York Post (tabloid più simile al Daily Mail che a un normale quotidiano, noto per sfruttare clickbait e sensazionalismo) aveva usato un fermo immagine da un video del 2020 che non era correlato in alcuna maniera alla crisi pandemica attuale. Quale è quindi il problema? Beh, il primo problema ...