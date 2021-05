Lazio-Genoa (2 maggio ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 2 maggio 2021) Ballardini torna all’Olimpico, stadio in cui allenò la Lazio tra il 2009 e il 2010, forte del 2-0 contro lo Spezia che ha permesso al Genoa di andare a 36 punti e allontanare momentaneamente la zona calda della classifica. I biancocelesti battendo nettamente il Milan sono rimasti in scia al trio composto da rossoneri, Napoli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 2 maggio 2021) Ballardini torna all’Olimpico, stadio in cui allenò latra il 2009 e il 2010, forte del 2-0 contro lo Spezia che ha permesso aldi andare a 36 punti e allontanare momentaneamente la zona calda della classifica. I biancocelesti battendo nettamente il Milan sono rimasti in scia al trio composto da rossoneri, Napoli InfoBetting: Scommesse Sportive e

100x100Napoli : Le formazioni ufficiali di #LazioGenoa. - fcin1908it : Fantacalcio, le formazioni di Lazio-Genoa: out Acerbi e Pandev - KongPronos : #SerieA ???? 12h30 Lazio - Genoa : Immobile et +1,5 buts @1,8 - 1,5% Correa et +1,5 buts @2,9 - 0,75% ?? Unibet Immo… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali: Out Acerbi. Ballardini si affida… - pasqualinipatri : Lazio-Genoa, le formazioni ufficiali -