De Mooij lascia il calcio a 18 anni | la promessa del Feyenoord sarà dottore

franpiace : RT @Eurosport_IT: L'addio al calcio di Splinter de Mooij per rincorrere il proprio sogno ?????? #Calcio | #Eredivisie | #Feyenoord https://… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: L'addio al calcio di Splinter de Mooij per rincorrere il proprio sogno ?????? #Calcio | #Eredivisie | #Feyenoord https://… - Eurosport_IT : L'addio al calcio di Splinter de Mooij per rincorrere il proprio sogno ?????? #Calcio | #Eredivisie | #Feyenoord - napolista : Un giocatore del Feyenoord lascia il calcio a 19 anni per diventare un medico Si chiama Splinter De Mooij e ha annu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mooij lascia

Il Posticipo

Si chiama Splinter Dee ha annunciato la sua decisione su Instagram: "Me ne vado per provare a realizzare il mio secondo sogno" Splinter Deera fino a ieri un giocatore del Feyenoord , squadra in cui era anche cresciuto. Deperò ha deciso di lasciare il calcio per provare a rincorrere il sogno di diventare un medico. L'ha ...Si chiama Splinter Dee ha annunciato la sua decisione su Instagram: "Me ne vado per provare a realizzare il mio secondo sogno" Splinter Deera fino a ieri un giocatore del Feyenoord , squadra in cui era anche cresciuto. Deperò ha deciso di lasciare il calcio per provare a rincorrere il sogno di diventare un medico. L'ha ...Il centrocampista 2001 del Feyenoord De Mooij lascia il calcio a 18 anni per inseguire il suo sogno di diventare un medico ...Non tutti rinuncerebbero a un futuro e a un possibile stipendio stellare nel calcio ma... Splinter de Mooij sì. Il diciannovenne ha deciso di lasciare il Feyenoord per fare il medico.