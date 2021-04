Tassisti | crollo di clienti del 70% | sit in di protesta in piazza per chiedere più aiuti economici

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tassisti crollo

corriereadriatico.it

PESARO - Niente turismo, zero convention, svaporate le manifestazioni: e per ipesaresi dopo ormai 14 mesi di emergenza Covid sono spariti i clienti. Così ieri idella provincia e i referenti di Confartigianato trasporti, si sono ritrovati in piazza del Popolo per una mobilitazione di protesta insieme ai loro taxi. APPROFONDIMENTI GRADARA Cercasi ...... mediante la possibile adesione al Partito Popolare Europeo, o a destra, a dispetto deldi ... Fra esse icon il blocco delle licenze. E i notai, vero retaggio medievale, altrove ...Carosello dei tassisti fin sotto la Prefettura. "Servono misure di sostegno economico certe, immediate e di entità adeguata" ...PESARO - Niente turismo, zero convention, svaporate le manifestazioni: e per i tassisti pesaresi dopo ormai 14 mesi di emergenza Covid sono spariti i clienti. Così ieri i tassisti ...