Graduatorie ATA terza fascia, in arrivo mail di chiusura procedura. Non occorre rispondere (Di venerdì 30 aprile 2021) Fino al 26 aprile gli aspiranti hanno potuto presentare domanda di inserimento/aggiornamento per la terza fascia ATA. Dopo l'inoltro, a conferma dello stesso, è stata inviata una mail con il pdf dell'istanza, contenente i dati dichiarati in fase di compilazione della domanda. A seguito della chiusura dell'istanza viene inviata un'altra mail per ulteriore conferma. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Fino al 26 aprile gli aspiranti hanno potuto presentare domanda di inserimento/aggiornamento per laATA. Dopo l'inoltro, a conferma dello stesso, è stata inviata unacon il pdf dell'istanza, contenente i dati dichiarati in fase di compilazione della domanda. A seguito delladell'istanza viene inviata un'altraper ulteriore conferma. L'articolo .

