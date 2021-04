PlayStation Plus | Ufficiali i giochi gratis di maggio 2021

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sony ha annunciato idiper, il suo servizio in abbonamento per il gameplay multigiocatore e la fruizione di titoli gratuiti ogni mese. In tema, erano circolate nelle scorse ore delle indiscrezioni circa la lineup digratuiti programmati per. Ebbene come vi avevamo anticipato due titoli sono confermati. Questa la lineup digratuiti inclusi con: Battlefield V Stranded Deep Wreckfest Drive Hard, Die Last Battlefield V è l’ultimo capitolo dell’acclamata serie first-person shooter di DICE ed Electronic Arts, ambientato nella Seconda ...