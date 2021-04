Vela | Mattia Camboni fa sognare l’Italia nell’RS | X in vista di Tokyo Maggetti è una certezza | ma manca l’exploit

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sensazioni molto positive in casa Italia al termine dei Campionati Mondiali RS:X 2021, andati in scena a Cadice (Spagna) da venerdì 23 a martedì 27 aprile. La squadra azzurra ha chiuso l’ultima rassegna iridata preolimpica con un bilancio sicuramente positivo, alla luce della medaglia d’argento die dei due buoni piazzamenti in top10 di Martae Giorgia Speciale nonostante condizioni meteo prevalentemente sfavorevoli. Le prime tre giornate di qualificazione si sono disputate infatti con vento medio-forte e onda formata, mentre le Medal Race di ieri si sono svolte sul campo di regata interno al golfo senza onda. Un’ultima prova esaltante per tutti i velisti italiani in gara, con il terzo posto di Speciale e le vittorie diche confermano il potenziale della ...

Mattia Camboni ha vinto l'argento ai Mondiali RS:X di vela, in corso a Cadice, in Spagna. L'azzurro 25enne nato a Civitavecchia, che un mese fa aveva conquistato anche l'argento continentale, ha ...